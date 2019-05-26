Бартомеу поддержал Вальверде после проигрыша "Барселоны" в финале Кубка Испании

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Бартомеу поддержал Вальверде после проигрыша "Барселоны" в финале Кубка Испании

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поддержал тренера Эрнесто Вальверде после проигрыша каталонцев в финальном матче Кубка Испании с "Валенсией" (1:2). 

"Я не думаю, что поражение, это вина тренера. Мы проделали огромную работу во втором тайме.

Хотим сказать спасибо нашим фанатам за выезд. Хочу поздравить "Валенсию", они заслужили это.

Не думаю, что это провал. Мы выиграли Ла Лигу - это хорошо", - сказал Бартомеу.

Напомним, ранее "Барселона" потерпела разгромное поражение от "Ливерпуля" в полуфинале Лиги чемпионов.

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