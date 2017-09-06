Бартомеу поделился мнением о Дибале

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу высказался о форварде "Ювентуса" Пауло Дибале.

"Что я думаю о Дибале? Он прекрасный футболист, но мы довольны своей командой. Кроме того, он является нападающим "Ювентуса". Мы очень уважаем этот клуб и его президента Андреа Аньелли" - приводит слова Бартомеу Tuttosport.

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