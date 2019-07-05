Бартомеу подтвердил информацию о контакте с "Атлетико" по Гризманну

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Бартомеу подтвердил информацию о контакте с "Атлетико" по Гризманну

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, клуб ведет переговоры с "Атлетико" по поводу трансфера Антуана Гризманна. Об этом сообщает Goal.com.

"Вчера мы встречались с генеральными директорами Оскаром Грау и Мигелем Анхелем Хиля. На встрече обсуждался трансфер Гризманна. Пока больше не могу ничего сказать.

Интерес есть, придет он или нет пока - это другое дело", - сказал Бартомеу.

Ранее сообщалось, стали известны детали контракта Гризманна с "Барселоной".

Напомним, что с 1 июля стоимость Гризманна составляет 120 миллионов евро.

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