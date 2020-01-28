Бартомеу подтвердил интерес "Барселоны" к форварду "Валенсии" Морено

1 Теги барселонаваленсиятрансферыжозеп мария бартомеу

Бартомеу подтвердил интерес "Барселоны" к форварду "Валенсии" МореноПрезидент "Барселоны" Жосеп Мария Бартомеу прокомментировал интерес сине-гранатовых к нападающему "Валенсии" Родриго Морено. Об этом сообщает Marca.

"Мы не говорим об игроках, которые принадлежат другим клубам. Но возможность подписания Родриго мы рассматриваем. Нам нужна хорошая замена, но я пока не знаю, кто ей будет. Нам многие игроки нравятся", - сказал Бартомеу.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет арендовать форварда с правом последующего выкупа. "Валенсия" настаивает на аренде с обязательством выкупа.

В нынешнем сезоне 28-летний Родриго провел за "Валенсию" 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Дмитрий Владимирович
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