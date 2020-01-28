Бартомеу подтвердил интерес "Барселоны" к форварду "Валенсии" Морено
Президент "Барселоны" Жосеп Мария Бартомеу прокомментировал интерес сине-гранатовых к нападающему "Валенсии" Родриго Морено. Об этом сообщает Marca.
"Мы не говорим об игроках, которые принадлежат другим клубам. Но возможность подписания Родриго мы рассматриваем. Нам нужна хорошая замена, но я пока не знаю, кто ей будет. Нам многие игроки нравятся", - сказал Бартомеу.
Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет арендовать форварда с правом последующего выкупа. "Валенсия" настаивает на аренде с обязательством выкупа.
В нынешнем сезоне 28-летний Родриго провел за "Валенсию" 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
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