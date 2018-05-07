Бартомеу подтвердил свою встречу с представителями Гризманна

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу подтвердил свою встречу с представителями форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как информирует El Mundo Deportivo, клубный босс "сине-гранатовых" сообщил, что он имел диалог с агентами французского нападающего еще в октябре прошлого года в одном из ресторанов Барселоны. На встрече он обозначил заинтересованность его клуба в подписании лидера атак "матрасников".

В нынешнем сезоне Гризманн забил 27 мячей и сделал 14 результативных передач в 46 матчах за "Атлетико".

Напомним, вчера "Барселона" сыграла вничью с "Реалом". | soccernews.ru