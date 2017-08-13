Бартомеу покупает Паулиньо в "Барселону" ради собственных бизнес-интересов

Появилась информация о переходе бразильского полузащитника "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо в "Барселону", сообщает barcablaugranes.com.

По сведениям издания, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу намерен провернуть этот трансфер для получения личной выгоды.

Все дело в том, что Бартомеу является партнером и генеральным директором компании ADELTE Group, которая занимается проектированием, производством, поставкой и обслуживанием аэропортов, морских портов и автотранспортных операций.

Эта компания активно развивается на китайском рынке и хочет принять участие в проекте Ocean Flower Island, которые строятся группой Evergrande, являющейся хозяином клуба "Гуанчжоу Эвергранд". Также в этом тендере участвовала и ACS Group Florentino Perez, которая принадлежит президенту "Реала" Флорентино Пересу.

Впрочем, благодаря трансферу Паулиньо этот проект, скорее всего, достанется Бартомеу.

Напомним, что "Барселона" готова заплатить за 29-летнего хавбека 40 миллионов евро.

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