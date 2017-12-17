Бартомеу пообедал с родителями Гризманна

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу провел встречу с родителями форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как сообщает Mundo Deportivo, они пообедали в одном из ресторанов Барселоны. Напомним, что каталонцы намерены заполучить игрока летом 2018 года.

Сумма сделки составит 100 миллионов евро, именно такая клаусула прописана в контракте Гризманна.

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