Бартомеу посетил тренировку "Барселоны" и пообщался с командой

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу побывал на тренировочной базе команды, где пообщался с футболистами и тренерами.

В ходе диалога руководитель каталонского клуба узнал у игроков и членов штаба о состоянии их здоровья и впечатлениях от тренировочного процесса.

President @jmbartomeu visits the team’s training session. — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) May 23, 2020

Напомним, что с 8 мая "Барса" возобновила индивидуальные тренировки, а спустя 10 дней начала работать группами по 10 человек.

"Сине-гранатовые" по итогам 27 туров лидируют в турнирной таблице Примеры, опережая мадридский "Реал" на 2 очка.

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