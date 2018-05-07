Бартомеу: "Постараемся продлить контракт с Умтити"

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Бартомеу: "Постараемся продлить контракт с Умтити"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу рассказал о ситуации с продлением контракта с ведущим защитником своей команды Самюэлем Умтити.

"Умтити имеет контракт, но настало время его продлить. Речь идет о балансе зарплат. Когда ведутся такие переговоры, необходимо искать гармонию. Он является важным игроком, бесспорным стартером, и мы постараемся его продлить. Главное - работать спокойно. Мы хотим, чтобы Умтити остался", - цитирует клубного босса "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Бартомеу исключил возвращение Неймара в "Барселону". | soccernews.ru

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