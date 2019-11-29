Бартомеу поздравил "Барселону" со 120-летием
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу опубликовал поздравительный пост в связи со 120-летним юбилеем каталонского клуба.
"И спустя 120 лет мы остаёмся преданными ценностям нашего основателя Жоана Гампера. Каталонскость, демократия и всеобщность гармонируют в "Барсе" с максимальными спортивными амбициями и непоколебимым продвижением по всему миру. Поздравляю!" - написал Бартомеу в своём твиттере.
Клуб был основан в Каталонии в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером.
"Сине-гранатовые" становились чемпионами Испании 26 раз, 30 раз завоевывали Кубок страны и 13 раз Суперкубок Испании.
Кроме того, "Барселона" 5 раз становилась победителем Кубка чемпионов / Лиги чемпионов, 4-кратным обладателем Кубка обладателей кубков, 3-кратным победителем чемпионата мира среди клубов, а также победителем Межконтинентального кубка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6