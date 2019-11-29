Бартомеу поздравил "Барселону" со 120-летием

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу опубликовал поздравительный пост в связи со 120-летним юбилеем каталонского клуба.

"И спустя 120 лет мы остаёмся преданными ценностям нашего основателя Жоана Гампера. Каталонскость, демократия и всеобщность гармонируют в "Барсе" с максимальными спортивными амбициями и непоколебимым продвижением по всему миру. Поздравляю!" - написал Бартомеу в своём твиттере.

Клуб был основан в Каталонии в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером.

"Сине-гранатовые" становились чемпионами Испании 26 раз, 30 раз завоевывали Кубок страны и 13 раз Суперкубок Испании.

Кроме того, "Барселона" 5 раз становилась победителем Кубка чемпионов / Лиги чемпионов, 4-кратным обладателем Кубка обладателей кубков, 3-кратным победителем чемпионата мира среди клубов, а также победителем Межконтинентального кубка.

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