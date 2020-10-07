Бартомеу приблизился к отставке. Осталось собрать менее 700 подписей
В "Барселоне" продолжается подсчет подписей против президента клуба Хосепа Марии Бартомеу, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, для инициирования вотума недоверия необходимо собрать всего 693 правильных подписи. Всего было собрано 20 687 подписей, из которых осталось проверить около 4400.
Если вотум недоверия Бартомеу будет вынесен, то руководство каталонского клуба рассмотрит вариант с его отставкой. Стоит отметить, что выборы нового президента "Барселоны" пройдут 15 марта 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14