Бартомеу: "Продолжаем писать историю, которую могут повторить только легендарные команды"

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Бартомеу: "Продолжаем писать историю, которую могут повторить только легендарные команды"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал победу своей команды в Ла Лиге.

"Поздравляю игроков "Барселоны" с двойной победой в сезоне! Это седьмой чемпионский титул за последние десять лет. Новый трофей, который продолжает писать исключительную историю спортивных успехов в пределах досягаемости только легендарных команд", - цитирует клубного босса "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар поздравил "Барселону" с победой в Ла Лиге. | soccernews.ru

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