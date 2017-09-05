Бартомеу прокомментировал информацию о заинтересованности "Барселоны" в Мбаппе

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию о заинтересованности его клуба в бывшем форварде "Монако" Килиане Мбаппе.

"Была ли у нас возможность подписать Мбаппе за 120 миллионов евро? Когда Неймар ушел, главной трансферной целью клуба стал Усман Дембеле. Вариант с приобретением Мбаппе не рассматривался ", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

Напомним, Бартомеу высказался о судебных разбирательствах с Неймаром. | soccernews.ru