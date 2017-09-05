Бартомеу прокомментировал информацию о заинтересованности "Барселоны" в Мбаппе
Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию о заинтересованности его клуба в бывшем форварде "Монако" Килиане Мбаппе.
"Была ли у нас возможность подписать Мбаппе за 120 миллионов евро? Когда Неймар ушел, главной трансферной целью клуба стал Усман Дембеле. Вариант с приобретением Мбаппе не рассматривался", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.
Напомним, Бартомеу высказался о судебных разбирательствах с Неймаром. | soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто станет чемпионом Англии?
Лента новостей
-
"Борнмут" продлил Мингса
-
Колодзейчак стал игроком "Тигреса"
-
Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура
-
"Краснодар" летом раздумывал над покупкой Луана и Сусо
-
Конти получил травму голеностопа
-
Бартомеу поделился мнением о Дибале
-
Санчес: "Устаёшь от критики по поводу и без, устаёшь, когда тебе желают поражений"
-
Слуцкий: "Каждый наш новичок является футболистом хорошего уровня"
-
Президент УЕФА: "Я поддерживаю идею о сокращении трансферного окна"
-
Иньеста: "Я не согласовывал с "Барселоной" новый контракт - это неправда"
-
Ди Мария стал рекордсменом по числу замен в сборной Аргентины
-
Моуринью: "Я часто перехожу из клуба в клуб? Я готовлю их к победам"
-
Зе Луиш не поможет "Спартаку" в матчах с "Рубином", "Марибором" и "Тосно"
-
Аль-Хелаифи: "Весь мир знает Мбаппе"
-
Оганесян: "Мое возвращение в "Арарат" исключено на 99,99 процентов"
-
Филиппе Коутиньо и "Ливерпуль": что же будет дальше?
-
Новая Зеландия сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2018 с командой из Южной Америки
-
Моуринью будет отдавать один процент от своей зарплаты на благотворительность
-
"Лестер" не сумел оформить трансфер Адриена Силвы, задержав документы на 14 секунд
-
Тельо отказался от перехода в "Спартак" за сутки до объявления трансфера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Барселона
|2
|6
|3
|Леганес
|2
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
|4
|6
|Жирона
|2
|4
|7
|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
|3
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
|1
|14
|Хетафе
|2
|1
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0