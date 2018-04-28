Бартомеу прокомментировал отказ "Реала" организовывать чемпионский коридор для "Барселоны"

Теги реал мадридбарселонажозеп мария бартомеудепортиво ла-корунья

Бартомеу прокомментировал отказ "Реала" организовывать чемпионский коридор для "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал отказ мадридского "Реала" организовывать чемпионский коридор для "сине-гранатовых".

"Каждый поступает так, как считает правильным. Если чемпионского коридора не будет, значит, не будет. Думаю, нечто похожее уже происходило когда-то, но я на самом деле не помню" - цитирует Бартомеу Marca.

Напомним, что для оформления досрочного чемпионства "Барселоне" достаточно не проиграть "Депортиво" в ближайшее воскресенье. А уже в следующем туре, 6 мая, каталонцы дома сразятся с "Реалом".

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комментарии
Фанат РМ

Конеш, на фига победителям ЛЧ строить коридор для Барсы, если было, что Барса тоже не устраивала коридор Реалу!

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