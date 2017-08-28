Бартомеу прокомментировал подписание Дембеле

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал подписание своим клубом вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

" Мы хотим поблагодарить Усмана за принятие предложения "Барсы". Мы следили за ним в течение всего сезона. Мы говорили с его клубом и мы достигли соглашения, заплатив 105 миллионов евро фиксированной суммы и еще 40 миллионов в качестве бонусов. С приходом Дембеле мы будем иметь более конкурентоспособную команду ", - приводит слова босса "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Дембеле прокомментировал свой переход в "Барсу". | soccernews.ru