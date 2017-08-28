Бартомеу прокомментировал подписание Дембеле
Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал подписание своим клубом вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.
"Мы хотим поблагодарить Усмана за принятие предложения "Барсы". Мы следили за ним в течение всего сезона. Мы говорили с его клубом и мы достигли соглашения, заплатив 105 миллионов евро фиксированной суммы и еще 40 миллионов в качестве бонусов. С приходом Дембеле мы будем иметь более конкурентоспособную команду", - приводит слова босса "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.
Напомним, Дембеле прокомментировал свой переход в "Барсу". | soccernews.ru
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