Бартомеу прокомментировал подписание Дембеле

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Бартомеу прокомментировал подписание ДембелеПрезидент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал подписание своим клубом вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

"Мы хотим поблагодарить Усмана за принятие предложения "Барсы". Мы следили за ним в течение всего сезона. Мы говорили с его клубом и мы достигли соглашения, заплатив 105 миллионов евро фиксированной суммы и еще 40 миллионов в качестве бонусов. С приходом Дембеле мы будем иметь более конкурентоспособную команду", - приводит слова босса "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Дембеле прокомментировал свой переход в "Барсу". | soccernews.ru

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