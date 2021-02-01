Бартомеу прокомментировал решение Месси подать в суд на руководство "Барселоны"

Бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал о своём отношении к решению капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси судиться с руководством клуба.

Напомним, что звёздный футболист собирается подать иск из-за раскрытия конфиденциальной информации об условиях его контракта. По условиям соглашения, он получил 555 миллионов евро за 4 года, что вызвало большой резонанс.

"Это очень серьёзная проблема. Утечка данных о контрактах незаконна. Месси абсолютно прав, что выступил с обвинениями. Это верно как с профессиональной, так и с коммерческой точки зрения. Без пандемии "Барса" может легко заплатить такие деньги", - цитирует Бартомеу Marca.

Стоит отметить, что сам экс-президент "блауграны", по данным СМИ, настоял на большинстве бонусов и премий для Месси.

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