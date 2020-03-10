Бартомеу прокомментировал возможное проведение матча ЛЧ "Барселона" - "Наполи" при пустых трибунах

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Бартомеу прокомментировал возможное проведение матча ЛЧ "Барселона" - "Наполи" при пустых трибунах

Президент "Барселоны" Жосеп Бартомеу прокомментировал информацию о том, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи" может пройти при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

"Мы сочувствуем фанатам, но мы должны нести ответственность и подчиниться требованию", - цитирует Бартомеу AS.

Также президент пошутил на тему недовольства болельщиков его работой: "По крайней мере фанаты не будут выражать недовольство моей работой".

Встреча команд состоится 18 марта в Барселоне. Начало игры - в 23:00 (мск). Первый матч закончился со счетом 1:1.

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