Бартомеу прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал возможный переход форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Переход Неймара в "Мадрид"? Он может делать то, что хочет. Если он отправится в "Мадрид", мы будем играть против него ", - приводит слова клубного босса "сине-гранатовых" FootMercato.

Напомним, Бартомеу исключил возвращение Неймара в "Барселону". | soccernews.ru