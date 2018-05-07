Бартомеу прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"

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Бартомеу прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал возможный переход форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Переход Неймара в "Мадрид"? Он может делать то, что хочет. Если он отправится в "Мадрид", мы будем играть против него", - приводит слова клубного босса "сине-гранатовых" FootMercato.

Напомним, Бартомеу исключил возвращение Неймара в "Барселону". | soccernews.ru

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