Бартомеу прокомментировал вылет "Барселоны" из Кубка Испании

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу порассуждал о поражении своей команды от "Атлетика" в четвертьфинальном матче Кубка Испании.

"Игроки "Барсы" сражались, доминировали и показывали хорошую игру. Я благодарен им за это. Соперник забил, реализовав единственный момент, тогда как у нас было несколько явных шансов отличиться. Мы заслуживали выхода в полуфинал. Но мы должны преуспеть в играх Примеры и Лиги Чемпионов, поскольку продемонстрированные самоотдача и амбиции обнадёживают", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что "Барса" не будет играть в финале Кубка Испании впервые с 2014 года.

В чемпионате "сине-гранатовые" занимают второе место, отставая от лидирующего "Реала" на три очка. В ЛЧ соперником каталонцев в 1/8 финала станет "Наполи".

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