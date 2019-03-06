Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал вылет "Реала" из Лиги чемпионов. Он также высказался об Усмане Дембеле. Об этом сообщает Marca.

"Не могу сказать, рад ли я вылету "Реала", но то, что одним сильным соперником стало меньше - это хорошо.

В мире спорта нелегко добиться успеха. Мы счастливы.

Если выбирать между Дембеле и Неймаром, я бы сделал ставку на первого. Он лучше, так как играет за "Барсеалону", - сказал Бартомеу.

В чемпионате Испании "Барселона" занимает 1 место турнирной таблицы.

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