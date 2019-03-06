Бартомеу прокомментировал вылет "Реала" из Лиги чемпионов

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Бартомеу прокомментировал вылет "Реала" из Лиги чемпионов

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу прокомментировал вылет "Реала" из Лиги чемпионов. Он также высказался об Усмане Дембеле. Об этом сообщает Marca.

"Не могу сказать, рад ли я вылету "Реала", но то, что одним сильным соперником стало меньше - это хорошо. 

В мире спорта нелегко добиться успеха. Мы счастливы. 

Если выбирать между Дембеле и Неймаром, я бы сделал ставку на первого. Он лучше, так как играет за "Барсеалону", - сказал Бартомеу.

В чемпионате Испании "Барселона" занимает 1 место турнирной таблицы.

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