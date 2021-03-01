Бартомеу проведет ночь в отделении полиции

Бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу, которого сегодня арестовали, проведет ночь в отделении полиции, пишет Diario Sport.

Напомним, сегодня были проведены обыски и задержания среди бывших функционеров каталонского клуба. 58-летний Бартомеу, бывшего генерального директора клуба Оскара Грау и Романа Гомеса Понти, отвечавшего за юридические услуги, подозревают в недобросовестном управления клубом и коррупционных действиях.

Ход расследования держится в строгой тайне.