Бартомеу проведет срочную встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси

Теги барселоналионель мессижозеп мария бартомеуэрнесто вальвердеэрик абидаль

Бартомеу проведет срочную встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу назначил срочную встречу спортивному директору клуба Эрику Абидалю, у которого возникла конфликтная ситуация с капитаном команды Лионелем Месси, информирует RAC1.

Ранее Абидаль заявил, что при бывшем тренере команды Эрнесто Вальверде некоторые игроки команды не выкладывались на полную. В ответ на это высказывание Месси предложил функционеру назвать имена футболистов, которые играли не в полную силу.

Напомним, Вальверде покинул "Барселону" 14 января. На его пост был назначен Кике Сетьен.

"Барселона", набрав 46 очков в 22 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. 

Не пропустите: Месси вступил в конфликт с руководством "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА хочет перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

ЦСКА хочет перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов