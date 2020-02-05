Бартомеу проведет срочную встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу назначил срочную встречу спортивному директору клуба Эрику Абидалю, у которого возникла конфликтная ситуация с капитаном команды Лионелем Месси, информирует RAC1.



Ранее Абидаль заявил, что при бывшем тренере команды Эрнесто Вальверде некоторые игроки команды не выкладывались на полную. В ответ на это высказывание Месси предложил функционеру назвать имена футболистов, которые играли не в полную силу.

Напомним, Вальверде покинул "Барселону" 14 января. На его пост был назначен Кике Сетьен.



"Барселона", набрав 46 очков в 22 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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