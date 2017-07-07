Бартомеу: "ПСЖ не хочет отпускать Верратти"

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Бартомеу: "ПСЖ не хочет отпускать Верратти"Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал об интересе своего клуба к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти.

"Мы хотим подписать его, сам игрок тоже хочет перейти в «Барселону». Но «ПСЖ» не намерен отпускать Верратти", – сказал Бартомеу.

Напомним, что руководитель испанского клуба взял возможный трансфер 24-летнего игрока сборной Италии под личный контроль.

Читайте: ПСЖ: "Барселона" тратит время на Верратти" | http://soccernews.ru

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