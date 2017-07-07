Бартомеу: "ПСЖ отказался продавать Верратти, "Барселона" начала рассматривать другие варианты"

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Бартомеу: "ПСЖ отказался продавать Верратти, "Барселона" начала рассматривать другие варианты"Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Бартомеу высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти.

"Верратти - игрок, который нам нравится. Роберт Фернандес хотел, чтобы он пришел, как и Эрнесто Вальверде с Пепом Сегурой. И мы знаем, что игрок хотел приехать в "Барсу". Проблема состоит в том, что ПСЖ сообщил нам, что клуб не хочет вести переговоры... Роберт и Вальверде теперь думают о других вариантах. На сегодняшний день это невозможно, но рынок открыт до 31 августа", - цитирует босса "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, Бартомеу опроверг информацию о требованиях Месси. | soccernews.ru

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