Бартомеу: "Пункт о выкупе Неймара нельзя активировать без нарушения правил финансового Fair Play"
Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу продолжает настаивать на том, что форварда его команды Неймар, которым активно интересуется французский ПСЖ, останется в клубе.
"Неймар имеет контракт на ближайшие четыре года и, конечно же, он является частью нашей команды, нашего атакующего трезубца. Пункт о его выкупе невозможно активировать, без нарушения правил финансового Fair Play", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.
Напомним, отец Неймара встретится с представителями ПСЖ в течение ближайших нескольких часов. | soccernews.ru
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|Команда
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|Севилья
|38
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|Вильярреал
|38
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|Реал Сосьедад
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|Атлетик Бильбао
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|Эспаньол
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|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
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|Малага
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|12
|Валенсия
|38
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|Сельта Виго
|38
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|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
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|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
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|Гранада
|38
|20