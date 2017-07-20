Бартомеу: "Пункт о выкупе Неймара нельзя активировать без нарушения правил финансового Fair Play"

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Бартомеу: "Пункт о выкупе Неймара нельзя активировать без нарушения правил финансового Fair Play"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу продолжает настаивать на том, что форварда его команды Неймар, которым активно интересуется французский ПСЖ, останется в клубе.

"Неймар имеет контракт на ближайшие четыре года и, конечно же, он является частью нашей команды, нашего атакующего трезубца. Пункт о его выкупе невозможно активировать, без нарушения правил финансового Fair Play", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, отец Неймара встретится с представителями ПСЖ в течение ближайших нескольких часов. | soccernews.ru

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