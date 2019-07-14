Бартомеу рассказал, где "Барселона" взяла средства на трансфер Гризманна



Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу рассказал, как клуб профинансировал покупку французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, который обошелся каталонцам в 120 миллионов евро.

"Нам было непросто совершить этот трансфер, так как нужно было выплатить сумму отступных. Мы пытались договориться о рассрочке, так как у нас есть и другие платежные обязательства. Нам отказали, поэтому мы взяли в кредит 35 миллионов евро и будет отдавать его в течении ближайших шести месяцев. Оставшаяся сумма была у нас на счетах", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

28-летний Гризманн подписал с "Барселоной" пятилетний контракт и будет выступать за каталонский клуб под 17-м номером.

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