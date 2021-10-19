Бартомеу рассказал, как "Барселона" могла купить Мбаппе
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал, что в 2017 году каталонский клуб мог купить нападающего Килиана Мбаппе, но выбрал форварда Усмана Дембеле.
"Барселона" рассматривала возможность трансфера Мбаппе, но тренерский штаб предпочел купить Дембеле, так как им требовался футболист, который может создать пространство", - приводит слова Бартомеу AS.
Напомним, что "Барселона" купила Дембеле у дортмундской "Боруссии" за 135 миллионов евро. Мбаппе в итоге на правах аренды перешел из "Монако" в ПСЖ, а через год парижане выкупили его за 145 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14