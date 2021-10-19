Бартомеу рассказал, как "Барселона" могла купить Мбаппе

Теги барселонаусман дембелекилиан мбаппепсжжозеп мария бартомеу

Бартомеу рассказал, как "Барселона" могла купить Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал, что в 2017 году каталонский клуб мог купить нападающего Килиана Мбаппе, но выбрал форварда Усмана Дембеле.

"Барселона" рассматривала возможность трансфера Мбаппе, но тренерский штаб предпочел купить Дембеле, так как им требовался футболист, который может создать пространство", - приводит слова Бартомеу AS.

Напомним, что "Барселона" купила Дембеле у дортмундской "Боруссии" за 135 миллионов евро. Мбаппе в итоге на правах аренды перешел из "Монако" в ПСЖ, а через год парижане выкупили его за 145 миллионов евро.

Не пропустите: Агуэро дебютировал за "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 18 октября

Главные новости дня: 18 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов