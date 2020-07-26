Бартомеу рассказал о будущем Месси в "Барселоне"

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Бартомеу рассказал о будущем Месси в "Барселоне"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу высказался по поводу будущего капитана Лионель Месси в каталонском клубе.

Нынешнее соглашение футболиста с командой рассчитано до лета 2021 года.

"Месси много раз говорил, что хочет завершить карьеру здесь. Не сомневаюсь, что он продлит контракт", - заявил функционер.

Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть клуб из-за недовольства работой руководства клуба.

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