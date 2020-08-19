Бартомеу рассказал о будущем полузащитника "Барселоны" Коутиньо
Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу рассказал, останется ли в команде хавбек Филиппе Коутиньо, который провел прошлый сезон в "Баварии".
"Новый главный тренер примет решение по Филиппе. Если он решит, что он нужен команде, то он будет выступать в следующем сезоне", - цитирует Sky Sports Бартомеу.
Ранее сообщалось, что на место Кике Сетьена в "Барселоны" придет Рональд Куман.
Не пропустите: Неймар набрал 59 очков в 59 матчах Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
главное
-
The Sun: Неймар может пропустить финал ЛЧ из-за обмена футболками с игроком "Лейпцига"
-
ПСЖ вышел в финал Лиги Чемпионов впервые в своей истории
-
Президент "Барселоны" назвал семерых игроков, которые точно останутся в команде
-
ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Чемпионов
-
Бартомеу заявил, что Месси не покинет "Барселону"
Лента новостей
-
Малком высказался о возможном выступлении за сборную России
-
Жоау Мариу может продолжить карьеру в "Бенфике"
-
Мбаппе - о выходе в финал ЛЧ: "Плакал после игры с "Сент-Этьеном". Думал, сезон окончен"
-
Бартомеу рассказал о будущем полузащитника "Барселоны" Коутиньо
-
Жамалетдинов: "У нас была информация, что против "Уфы" Кокорин точно не сыграет"
-
Владелец "Сочи" рассказал о позициях в команде, которые нуждаются в укреплении
-
Кулибали близок к подписанию контракта с "Манчестер Сити"
-
Мбаппе рассказал о своих взаимоотношениях с Неймаром
-
Защитник ПСЖ Керер прокомментировал победу над "РБ Лейпциг" в ЛЧ
-
Венгер опроверг информацию о его готовности возглавить сборную Голландии
-
Радимов поделился ожиданиями от между "Зенитом" и ЦСКА
-
Нагельсман подвел итог матча ЛЧ "РБ Лейпциг" с ПСЖ
-
Девушка Роналду выложила романтические фото с футболистом с яхты
-
Урунов прилетел со "Спартаком" на матч с "Уфой"
-
Тухель: "ПСЖ остался верным своему стилю игры"
-
The Sun: Неймар может пропустить финал ЛЧ из-за обмена футболками с игроком "Лейпцига"
-
Ди Мария высказался о победном матче ПСЖ с "РБ Лейпциг"
-
Главные новости дня: 18 августа
-
Ди Мария признан лучшим игроком матча Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" - ПСЖ
-
ПСЖ выложил видео из раздевалки после выхода в финал Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14