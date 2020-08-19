Бартомеу рассказал о будущем полузащитника "Барселоны" Коутиньо

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу рассказал, останется ли в команде хавбек Филиппе Коутиньо, который провел прошлый сезон в "Баварии".

"Новый главный тренер примет решение по Филиппе. Если он решит, что он нужен команде, то он будет выступать в следующем сезоне", - цитирует Sky Sports Бартомеу.

Ранее сообщалось, что на место Кике Сетьена в "Барселоны" придет Рональд Куман.

Не пропустите: Неймар набрал 59 очков в 59 матчах Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru