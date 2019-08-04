Бартомеу рассказал о целях "Барселоны" на новый сезон

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Бартомеу рассказал о целях "Барселоны" на новый сезон

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу поделился ожиданиями от нового сезона.

"Команду ожидает большой вызов. Нам нужно продолжить великую эру успеха нашего клуба. Мы желаем завоевать все титулы в новом сезоне. Для этого мы и усилили наш состав.

Сейчас он выглядит еще более мощным. Эта команда имеет огромный потенциал. Мы подписали Гризманна, де Йонга, Нето, Фирпо, также у нас есть молодые футболисты, всегда готовые помочь. А поведет нашу команду Лионель Месси - лучший футболист в истории футбола", - приводит слова Бартомеу Marca.

Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" выиграла только Примеру. В финале Кубка Испании клуб уступил "Валенсии", а в полуфинале Лиги Чемпионов каталонцев разгромил "Ливерпуль".

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Комментарии

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FlorentinoPérez
FlorentinoPérez

Бартомеу о целях "Барселоны" на новый сезон: выиграть чемпионат Испании с кубком Испании и 1/4 Лч.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"А поведет нащу команду Леганесси - лучший футболист в истории Леганеса, и пожалуй , Эйбара", - приводит слова Бартомеу Marca.

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Карлыч69
Карлыч69

И у Леганеса и Эйбара выиграл четыре Лиги Чемпионов?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Один выиграл?Там-то еще другие игроки были

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Карлыч69
Карлыч69

а Золотыми бутсами и Золотыми мячами его за что наградили?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Потому шо у него еврейские корни)

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