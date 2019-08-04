Бартомеу рассказал о целях "Барселоны" на новый сезон

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу поделился ожиданиями от нового сезона.

"Команду ожидает большой вызов. Нам нужно продолжить великую эру успеха нашего клуба. Мы желаем завоевать все титулы в новом сезоне. Для этого мы и усилили наш состав.

Сейчас он выглядит еще более мощным. Эта команда имеет огромный потенциал. Мы подписали Гризманна, де Йонга, Нето, Фирпо, также у нас есть молодые футболисты, всегда готовые помочь. А поведет нашу команду Лионель Месси - лучший футболист в истории футбола", - приводит слова Бартомеу Marca.

Напомним, что в прошлом сезоне "Барселона" выиграла только Примеру. В финале Кубка Испании клуб уступил "Валенсии", а в полуфинале Лиги Чемпионов каталонцев разгромил "Ливерпуль".

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