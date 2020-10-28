Бартомеу рассказал об оскорблениях и угрозах от фанатов "Барселоны"

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Бартомеу рассказал об оскорблениях и угрозах от фанатов "Барселоны"
Бывший президент "Барселоны" Жозеп Мариу Бартомеу рассказал, что его семья подвергалась оскорблениям и получала угрозы, когда он руководил каталонским клубом.

"Меня и мою семью, а также членов совета директоров, оскорбляли, нам угрожали. Это было переходом всех границ. Многие утверждали, что нас есть, что скрывать, но это ложь. Я всегда считал, что самокритика делает тебя сильнее. Но в последние месяцы творился просто кошмар", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, что 57-летний Бартомеу ушел в отставку по собственному желанию после того, как ему выдвинули вотум недоверия.

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