Бартомеу рассказал, почему не ведутся переговоры с Ракитичем о новом контракте

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Бартомеу рассказал, почему не ведутся переговоры с Ракитичем о новом контракте

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу снова высказался о будущем хавбека Ивана Ракитича.

"Он очень важен для команды. Мы обещали ему улучшенное соглашение, однако вынуждены были приостановить переговоры из-за финансовой составляющей", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Действующий контракт хорвата рассчитан до лета 2021 года. Ранее интерес к игроку проявлял "Интер".

В этом сезоне на счету Ракитича пять забитых мячей и девять результативных передач в 43 матчах.

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