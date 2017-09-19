Бартомеу рассказал, сколько хотел получить за Коутиньо "Ливерпуль"

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Бартомеу рассказал, сколько хотел получить за Коутиньо "Ливерпуль"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу рассказал, сколько хотел получить за своего полузащитника Филиппе Коутиньо английский "Ливерпуль".

"Я не буду говорить, сколько мы предложили за него. "Ливерпуль" запросил 200 миллионов евро, однако мы не собирались платить ни 200, ни 150 миллионов", - приводит слова президента "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, Месси хотел видеть в "Барселоне" двух игроков "Атлетико"

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