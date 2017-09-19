Бартомеу рассказал, сколько хотел получить за Коутиньо "Ливерпуль"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу рассказал, сколько хотел получить за своего полузащитника Филиппе Коутиньо английский "Ливерпуль".

" Я не буду говорить, сколько мы предложили за него. " Ливерпуль" запросил 200 миллионов евро, однако мы не собирались платить ни 200, ни 150 миллионов ", - приводит слова президента "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, Месси хотел видеть в "Барселоне" двух игроков "Атлетико".