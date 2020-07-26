Бартомеу рассказал, вернется ли Неймар в "Барселону"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, перейдут ли в каталонский клуб нападающий ПСЖ Неймар и форвард "Интера" Лаутаро Мартинес.

"Сложно реализовать трансфер Неймара. В ПСЖ должен отправится другой футболист. По поводу Лаутаро мы пока взяли паузу. Вернемся к этому вопросу после завершения Лиги Чемпионов", - цитирует функционера AS.

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес провел за "Интер" 40 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Неймар покинул "Барселону" летом 2017 года.

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