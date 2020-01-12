Вальверде разозлился на "Барселону" из-за переговоров с Хави

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Вальверде разозлился на "Барселону" из-за переговоров с Хави
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде очень недоволен тем, что клуб ведет переговоры с наставником "Аль-Садда" Хави, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, Вальверде полагает, что клуб должен был сообщить его об этом, а вместо этого специалист узнает все новости из прессы.

Ранее сообщалось, что Хави может возглавить "Барселону" в ближайшее время или летом 2020 года.

Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также дважды вылетал из Лиги Чемпионов после крупных поражений.

Не пропустите: СМИ: "Барселона" ждет решения Хави до конца дня. | http://soccernews.ru

 
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