Вальверде разозлился на "Барселону" из-за переговоров с Хави
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде очень недоволен тем, что клуб ведет переговоры с наставником "Аль-Садда" Хави, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, Вальверде полагает, что клуб должен был сообщить его об этом, а вместо этого специалист узнает все новости из прессы.
Ранее сообщалось, что Хави может возглавить "Барселону" в ближайшее время или летом 2020 года.
Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также дважды вылетал из Лиги Чемпионов после крупных поражений.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11