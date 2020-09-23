Бартомеу решил отпустить Суареса в "Атлетико"

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Бартомеу решил отпустить Суареса в "Атлетико"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу решил, что форвард Луис Суарес может продолжить карьеру в "Атлетико".

Ранее сообщалось, что футболист договорился с мадридским клубом о бесплатном переходе в команду, однако президент "сине-гранатовых" не хотел отпускать Суареса.

По данным Marca, агенты игрока встретились с руководством "Барсы" и уладили этот вопрос.

Сегодня, 23 сентября, уругваец может стать игроком "Атлетико".

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