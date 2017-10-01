Бартомеу: "Решили играть при пустых трибунах из-за угрозы лишения шести очков"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу объяснил, почему его клуб решился играть сегодняшний матч Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" при пустых трибунах.

"Мы пытались добиться отмены матча на протяжении всего дня. Однако Ла Лига отказала нам в переносе игры на другой день, пригрозив команде лишением шести очков, если мы не будем играть сегодня. Мы обсудили ситуацию со всеми - руководством, тренерским штабом и игроками - и мы решили играть матч, но за "закрытыми дверями", - цитирует босса "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" разгромила "Лас-Пальмас" со счетом 3:0. | soccernews.ru