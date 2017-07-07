Бартомеу: "Роналдиньо принес улыбку и магию, а Месси - артистичность и гениальность"

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Бартомеу: "Роналдиньо принес улыбку и магию, а Месси - артистичность и гениальность"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высоко оценил вклад Лионеля Месси в успехи своей команды.

"Роналдиньо принес улыбку и магию, Иньеста - баланс, а Лео - артистичность и гениальность. Ронни начал это изменение, но со времен Пепа Гвардиолы в "Барсе" в 2008 году тон этим изменениям задал Меси. Это эпоха Месси", - приводит слова босса "сине-гранатовых" Mundo Deportivo.

Напомним, Бартомеу высказался о переговорах по Верратти. | soccernews.ru

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