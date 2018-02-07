Бартомеу: "Счастлив за результат игры с "Эспаньолом"

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Бартомеу: "Счастлив за результат игры с "Эспаньолом"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал итог воскресного матча своей команды против "Эспаньола".

"Это был напряженный матч, очень конкурентоспособный. Итоговая ничья отражает то, что происходило на поле. Я счастлив достигнутому результату, мы укрепили лидерство, несмотря на то, что "Атлетико" сократил отставание на два очка. Я счастлив, потому что это была нелегкая игра, шел дождь, и нам было сложно контролировать мяч", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

Напомним, Beko заплатит "Барселоне" 57 миллионов евро за три года. | soccernews.ru

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