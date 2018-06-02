Бартомеу сделал заявление касательно будущего Дембеле в "Барселоне"

Теги барселонажозеп мария бартомеуусман дембеле

Бартомеу сделал заявление касательно будущего Дембеле в "Барселоне"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу высказался о будущем Усмана Дембеле.

"И Дембеле, и Коутиньо - наши большие вложения. Мы рассчитываем на них в будущем и ждем, что они принесут пользу команде. Коутиньо прекрасно отыграл в конце прошлого сезона. Что касается Дембеле, то он еще очень молод, но при этом он очень талантлив. У нас большие ожидания насчет него" - приводит слова Бартомеу Sportsmole.

Ранее сообщалось, что в услугах Дембеле заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль".

Читайте также: Мбаппе назвал Дембеле лучшим молодым игроком мира. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию

Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов