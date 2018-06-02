Бартомеу сделал заявление касательно будущего Дембеле в "Барселоне"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу высказался о будущем Усмана Дембеле.

"И Дембеле, и Коутиньо - наши большие вложения. Мы рассчитываем на них в будущем и ждем, что они принесут пользу команде. Коутиньо прекрасно отыграл в конце прошлого сезона. Что касается Дембеле, то он еще очень молод, но при этом он очень талантлив. У нас большие ожидания насчет него" - приводит слова Бартомеу Sportsmole.

Ранее сообщалось, что в услугах Дембеле заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль".

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