Бартомеу сделал заявление о будущем Месси в "Барселоне"

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Бартомеу сделал заявление о будущем Месси в "Барселоне"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу высказался о будущем в каталонском клубе нападающего Лионеля Месси.

Напомним, что аргентинец провёл всю карьеру на "Камп Ноу". Его контракт с "блауграной" истекает летом 2021 года.

"Он может покинуть "Барселону", когда сам этого захочет. Несмотря ни на что, его отношения с клубом - это навсегда. У Месси есть много сил, чтобы играть здесь. Думаю, он останется в команде ещё на некоторое время", - цитирует Бартомеу Marca.

32-летний Месси дебютировал за основу "Барсы" в ноябре 2003 года, с тех пор он сыграл 709 матчей, забил 620 голов и сделал 253 ассиста.

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