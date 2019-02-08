Бартомеу сделал заявление о возможном уходе Коутиньо из "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу сделал заявление о возможном уходе из каталонского клуба полузащитника Филиппе Коутиньо.

"Мы не хотим продавать Коутиньо и не собираемся рассматривать предложения о его трансфере. Клуб рассчитывает на него. Коутиньо играет разнообразно и знает наш стиль" - цитирует Бартомеу Cadena Cope.

Ранее сообщалось, что на 26-летнего бразильца претендуют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Коутиньо сыграл за "Барселону" 32 матча, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. Стоимость футболиста оценивается в 140 миллионов евро.

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