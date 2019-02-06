Бартомеу сделал заявление о возможном возвращении Неймара в "Барселону"

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Бартомеу сделал заявление о возможном возвращении Неймара в "Барселону"

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу сделал заявление о возможном возвращении форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб.

"Я ни разу не разговаривал ни с Неймаром, ни с его отцом, и он не звонил мне по поводу возвращения в "Барселону". Готовясь к следующему сезону, мы не рассматриваем кандидатуру Неймара. Он является игроком ПСЖ и мне кажется, что парижане не захотят расставаться с ним", - приводит слова Бартомеу Cope.es.

Напомним, что 27-летний Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Однако, по некоторым данным, во Франции звёздный бразилец не чувствует себя счастливым и хочет вернуться в Испанию.

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