Бартомеу сообщил, что новым главным тренером "Барселоны" станет Куман

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Бартомеу сообщил, что новым главным тренером "Барселоны" станет Куман

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал, что каталонский клуб возглавит Рональд Куман.

Ранее сообщалось, что 57-летний Куман подпишет с "Барселоной" контракт до лета 2022 года. Напомним, что каталонский клуб уволил с поста главного тренера Кике Сетьена.

Напомним, несколько дней назад "Барселона" разгромно проиграла "Баварии" (2:8) в Лиге Чемпионов и закончила выступление в турнире.

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