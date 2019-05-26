Бартомеу созывает экстренное заседание, на котором решится судьба Вальверде

1 Теги барселонажозеп мария бартомеуэрнесто вальверде

Бартомеу созывает экстренное заседание, на котором решится судьба Вальверде

Будущее Эрнесто Вальверде на посту главного тренера "Барселоны" находится под вопросом.

Как сообщает The Sun, судьба наставника решится в ближайшие дни на экстренном заседании, которое инициировал президент клуба Жозеп Мария Бартомеу.

В этом сезоне каталонский клуб выиграл только чемпионат. Вчера "Барса" уступила "Валенсии" (1:2) в финале Кубка Испании, а ранее не смогла удержать преимущество в три гола в полуфинальном противостоянии с "Ливерпулем" в рамках Лиги Чемпионов.

Вальверде возглавляет клуб с 2017 года. Под его руководством "Барселона" дважды становилась чемпионом и по одному разу брала кубок и суперкубок страны.

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