Бартомеу созывает экстренное заседание, на котором решится судьба Вальверде

Будущее Эрнесто Вальверде на посту главного тренера "Барселоны" находится под вопросом.

Как сообщает The Sun, судьба наставника решится в ближайшие дни на экстренном заседании, которое инициировал президент клуба Жозеп Мария Бартомеу.

В этом сезоне каталонский клуб выиграл только чемпионат. Вчера "Барса" уступила "Валенсии" (1:2) в финале Кубка Испании, а ранее не смогла удержать преимущество в три гола в полуфинальном противостоянии с "Ливерпулем" в рамках Лиги Чемпионов.

Вальверде возглавляет клуб с 2017 года. Под его руководством "Барселона" дважды становилась чемпионом и по одному разу брала кубок и суперкубок страны.

Читайте также: Вальверде: "Барселона" упустила шанс на требл в течение 15 дней". | http://soccernews.ru