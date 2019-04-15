Бартомеу сравнил Дембеле и Неймара

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу сделал выбор между Усманом Дембеле и Неймаром.

"На деньги, вырученные с трансфера Неймара, мы приобрели Усмана Дембеле и Филиппе Коутиньо. На данный момент Усман превосходит Неймара. Он более качественный футболист", - цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро. В этом сезоне бразилец провел 23 матча, забил 20 голов и отдал 9 ассистов.

"Барселона" приобрела Дембеле за 105 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 14 забитых мячей и 7 результативных передач в 36 играх.

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