Бартомеу: "Сумма, прописанная в качестве отступных в контракте футболиста, не имеет значения"

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Бартомеу: "Сумма, прописанная в качестве отступных в контракте футболиста, не имеет значения"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о позиции своего клуба относительно установления клаусулы в контрактах футболистов.

"Не имеет значения, какая будет установлена сумма отступных - 500 миллионов евро, 600 миллионов, миллиард или полтора миллиарда, мы можем установить любую цену, которую захотим, потому что если игрок хочет уйти, мы должны сесть за стол переговоров и вести разговор о том, как осуществить переход, чтобы это было лучше для всех", - цитирует Бартомеу espn.co.uk.

Напомним, Бартомеу опроверг заинтересованность "Барселоны" в Мбаппе. | soccernews.ru

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