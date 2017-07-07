Бартомеу: "Требования Месси подписать того или иного игрока - миф"

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Бартомеу: "Требования Месси подписать того или иного игрока - миф"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу опроверг информацию о требованиях, которые выдвигал клубу форвард команды Лионель Месси.

"С Лео мы обсуждали вопросы, которые в основном касаются футбола. Просил ли он создать конкурентоспособную команду? Нет. Это городской миф о том, что игроки просят подписать того или иного тренера или игрока. Это ложь", - приводит слова босса "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, "Барселона" отклонила предложение "Манчестер Сити" по Серхи Роберто. | soccernews.ru

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