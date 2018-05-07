Бартомеу: "У Месси еще есть время, чтобы выиграть три Лиги Чемпионов"

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Бартомеу: "У Месси еще есть время, чтобы выиграть три Лиги Чемпионов"Президент каталонской "БарселоныЖозеп Мария Бартомеу оценил шансы ведущего бомбардира своей команды Лионеля Месси на выигрыш очередной Лиги Чемпионов.

"У Месси еще остается время, чтобы выиграть одну, две или даже три Лиги Чемпионов, пока он не завершит свою карьеру. Я всегда говорил, что в Лиге Чемпионов последовательность - не самое главное. Нам нужно продолжать работать над этим аспектом, чтобы попасть в финал", - приводит слова клубного босса "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, Бартомеу рассказал, почему Месси до сих пор не покинул "Барселону". | soccernews.ru

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