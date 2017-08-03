Бартомеу уведомил "Атлетико" о том, что "Барселона" не будет делать попыток приобрести Гризманна

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Бартомеу уведомил "Атлетико" о том, что "Барселона" не будет делать попыток приобрести ГризманнаКаталонская "Барселона" отказалась от приобретения текущим летом форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Об этом, как информирует Mundo Deportivo, президент "сине-гранатовых" Жозеп Мария Бартомеу уже уведомил генерального директора "матрасников" Мигеля Анхеля Гил Марина. В частности, босс "Барсы" сообщил, что его клуб не будет покупать француза в нынешнее трансферное окно из-за запрета на регистрацию новых игроков, который был наложен на "Атлетико", и, следовательно, из-за невозможности заменить "красно-белыми" своего ведущего бомбардира, что поставило бы клуб в трудное положение этим летом. 

Напомним, Неймар не получал разрешения от "Барселоны" на прохождение медобследования в ПСЖ. | soccernews.ru

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